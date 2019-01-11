Son Dakika Haberleri: Antalya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Antalya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

Antalya çevrelerinde yarın şiddetli yağış bekleniyor.

Antalya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Antalya çevrelerinde yarın şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazar öğle saatlerine kadar Finike ve Demre ilçelerinde kuvvetli, Antalya merkez ile Serik, Kemer ve Kumluca ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:39 Kaynak: AA

Sabah, Antalya, Güncel
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