Antalya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Antalya
çevrelerinde yarın şiddetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazar öğle saatlerine kadar Finike
ve Demre
ilçelerinde kuvvetli, Antalya merkez ile Serik, Kemer
ve Kumluca
ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını
, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.