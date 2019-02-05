Son Dakika Haberleri: Antalya İçin Tam Fırtına Uyarısı

Antalya İçin Tam Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu.

Antalya İçin Tam Fırtına Uyarısı, System.String[]
Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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