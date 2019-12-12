Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı

6 saat önce

Antalya'da, vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında yapılan ilk kırmızı kodlu uyarı, risk durumunun kalmaması üzerine kaldırıldı ve ekipler normale döndü.

Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı, System.String[]

Antalya'da, vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında yapılan ilk kırmızı kodlu uyarı, risk durumunun kalmaması üzerine kaldırıldı ve ekipler normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısının Antalya için verilmesinin ardından Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında oluşturulan kriz masası, "kırmızı kod" uyarısının kalkmasıyla çalışmalarını bitirdi.

Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, AA muhabirine, meteoroloji tarafından Antalya için yapılan uyarı kapsamında gece boyunca teyakkuzda olduklarını söyledi. Kepez ilçesindeki tek katlı bir eve düşen yıldırım sonucu 1 kişinin yaralandığını, bazı ağaçların devrildiğini, birkaç araçta da mahsur kalma olayının yaşandığını aktaran Çiçekli, bazı noktalarda da su birikintileri oluştuğunu bildirdi.

Kentte bir afet yaşanmadığını ifade eden Çiçekli, "Şu anda 'kırmızı kod' olarak tanımlayacağımız bir durum söz konusu olmadığı için kriz merkezimizi kaldırdık. Antalya'da her zaman gördüğümüz yağışlar devam ediyor, öğleden sonra da bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Uyarının kalkmasıyla ekiplerin de normal çalışma standartlarına döndüklerini dile getiren Çiçekli, halkın da günlük rutin hayatlarını devam edebileceklerini kaydetti.

Çiçekli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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