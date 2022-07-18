Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı - Son Dakika
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Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

18.07.2022 20:45
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Antalya Valiliği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı - Son Dakika
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