Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı - Son Dakika

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