Antalya içişleri bakanı soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya içişleri bakanı soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Antalya içişleri bakanı soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı

13 dakika önce

ANTALYA İçişleri Bakanı Soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.

ANTALYA İçişleri Bakanı Soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı

Antalya içişleri bakanı soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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