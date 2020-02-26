Antalya içişleri bakanı soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

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Antalya içişleri bakanı soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı
13 dakika önce
ANTALYA İçişleri Bakanı Soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
ANTALYA İçişleri Bakanı Soylu, turizm ve asayiş değerlendirme toplantısına katıldı
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan Galata Kulesi'nin İBB'den alınacağı açıklaması üzerine İmamoğlu: Davamızı açtık Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu