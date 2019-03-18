Antalya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu Sabah 08.00 İtibariyle İran'la Doğu Sınırımızda PKK'ya...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran
'la doğu sınırımızda PKK
'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.
DHA-Flaş Haber - Türkiye- Antalya
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:21 Kaynak: DHA
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