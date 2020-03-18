ANTALYA İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması - Son Dakika

ANTALYA İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması

6 saat önce

İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulamasıBATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların yararlanabileceği, koronavirüs nedeniyle sınırları kapatılan ülkelerle ilgili aplikasyon hazırladı.

İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların yararlanabileceği, koronavirüs nedeniyle sınırları kapatılan ülkelerle ilgili aplikasyon hazırladı. Uygulamada üyeler, anlık olarak sınır kapılarındaki durumu görebiliyor.

BAİB tarafından, tüm dünyayı etkileyen ve 7 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle sınırları kapatılan ülkelerle ilgili aplikasyon hazırlandı. Salgınının yük ve yolcu taşımacılığına etkisini içeren uygulama, tüm cep telefonlarına ücretsiz indirilebiliyor. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, uygulamada, koronavirüs salgınına dair güncel duyurular ve salgına karşı alınan önlemler kapsamında çeşitli ülkelerin gümrük kapılarında hayata geçirilen uygulamaların, interaktif harita şeklinde görülebildiğini anlattı.

TÜM ÜLKELERDE ANLIK DURUM

Dünyada bu virüsle beraber insanın şuurundaki paradigmaların değiştiğine dikkati çeken Hakkı Bahar, "Her gün elimizde, kontrolümüzün altında dediğimiz hiçbir şeyin kontrolümüzde olmadığını idrak etmemiz gereken zamanlara geldik. Çoğu kapı kapandı. İthalat ve ihracatta tüm sektörler için kapandı. BAİB olarak hazırladığımız aplikasyonla, üyelerimiz aplikasyona girdiği zaman hangi ülkede, anlık durum nedir online olarak görebilir" dedi.

'Globalleşme' diye dayatılan sanal gerçekliğin tamamen yanlış olduğunun idrak edildiği bir zamana gelindiğini dile getiren Bahar, "Bir ülkenin kendi temel ihtiyaçlarını mecbur üretmesi gerektiği, artık bizim vatandaşlık bilincimize oturmalıdır. Türkiye jeopolitik konumundan dolayı en şanslı ülke. Çünkü biz merkezdeyiz, her tarafa en yakın noktadayız. Önümüzdeki günlerde anlayacağız ki hem genç nüfusu ve üretken kadroları, hem coğrafi yapısıyla Türkiye son derece büyük bir üretim üssü haline gelecek" diye konuştu.

'AVRUPA İSTEDİĞİ KADAR KAPATSIN, YEMEK ZORUNDA'

Şu anda birçok ülkeye ihracatın devam ettiğini belirten Bahar, ağırlıklı Çin'e ihracatı yapılan doğaltaş sektörünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Batı Akdeniz'in toplam ihracatının yüzde 52'si doğaltaş ile yaş meyve ve sebze, geri kalan 23-24 adet katma değerli sektör, yüzde 48'ini teşkil ediyor. Çin kapandı, doğaltaş sekteye uğradı, elimizde Allah'tan yaş meyve sebze var. Yaş meyve sebzenin şöyle bir güzelliği var; Avrupa istediği kadar kendini kapatsın, yemek zorunda. Çünkü insan dediğimiz varlığın vücudunun en büyük lojistiği gıdadır. Altını, parayı yiyemezsiniz, sosyal medyadan edindiğiniz saçma sapan şuur kodlarını yiyemezsiniz. Siz yemek ve içmek zorundasınız, çünkü ölürsünüz. Sınır kapalı, biz de göndermiyoruz ürün, ne yiyecek, ne içecek."

UYGULAMADAN ÖRNEKLER

Uygulamada güncel duruma göre açık olan kara yolu sınır noktaları Çekya, Almanya, Slovakya, Litvanya, Ukrayna, Belarus, Rusya gibi ülkeler gözüküyor. Polonya için TIR sürücülerine lokasyon formlarını doldurması gerektiği, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde 38 derecenin üstündeki sürücülerin direkt tıbbi muayenelere yönlendirileceği ve sürüşlerine devam edemeyeceği bildiriliyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron tarafından, 17 Mart saat 12.00'den sonra AB üyesi olmayan ve Schengen dışında kalan ülkelere sınırların kapatılacağı, AB ve AB dışı ülkeler arasında 30 gün seyahat yapılamayacağının açıklandığı bilgisi veriliyor.

TÜRKİYE NERELERE KAPILARINI KAPATTI

Türkiye açısından KKTC'ye gidişlerin kapandığı, İran- Türkiye sınırından araç geçişi yapılamadığı kaydediliyor. Irak- Türkiye sınırında araçların tampon bölgede sürücü veya römork değişikliği ile taşımaların gerçekleştiği aktarıldı. Ayrıca Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika İspanya, Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç, İtalya, Çin, İran, Irak, Güney Kore, Japonya, Singapur, Hong-Kong, Tayland ülkelerinden gelen yabancı sürücülerin ülkeye girişine 14 gün süreyle izin verilmediği de bildirildi. Uygulamada, birçok ülkeyle ilgili alınan kararlar anlık olarak aplikasyona işleniyor.

ANTALYA İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması

Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:25 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı         
21:56
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA İhracatçılar için 'kapalı sınır' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]