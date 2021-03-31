ANTALYA İki katlı ev küle döndü - Son Dakika

İki katlı ev küle döndü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşlı çiftin yaşadığı iki katlı ev yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Akkoç Mahallesi'nde Halil ve Döndü Akoğlu çiftinin yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Sabah saatlerinde çiftin evinden duman yükseldiğini gören mahalleli, o sırada kahvaltı yapan Akoğlu çiftini durumdan haberdar edip, evden çıkmalarını sağladı. Yangının 112 Acil Servis'e bildirilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşlı çiftin zarar görmediği yangında tamamen yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

'AİLEYİ SON ANDA KURTARDIK'

Mahalle muhtarı Osman Şahin, "Biz dumanları fark edip gittiğimizde yaşlı çift evin diğer bölümünde kahvaltı yapıyormuş. Biz haber vererek evden çıkardık. Biraz daha geç kalsak daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi" diye konuştu. Yangının, buzdolabının fişinin takılı olduğu prizdeki elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.