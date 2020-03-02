Antalya-iki katlı evde yangın - Son Dakika
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Antalya-iki katlı evde yangın

6 saat önce

İki katlı evde yangınANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İki katlı evde yangın

ANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi 1825 sokakta, Zafer Erkol'a ait iki katlı evde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına müdahale için olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya-iki katlı evde yangın

Varsak, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: DHA
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