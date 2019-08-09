Son Dakika Haberleri: Antalya iklim krizine karşı "orman dostu" şehirler listesinde
Son Dakika Dünya Haber

Antalya iklim krizine karşı "orman dostu" şehirler listesinde

1 saat önce

Bütün dünyada ormanları korumayı hedefleyen Cities4Forests (Ormanlar için Şehirler Birliği) hareketine şu ana kadar Güney Afrika’dan Kanada’ya, Meksika’dan Brezilya’ya 60 şehir katıldı. Bu kentler arasında Türkiye’den Antalya da var.

Antalya iklim krizine karşı
Bütün dünyada ormanları korumayı hedefleyen Cities4Forests (Ormanlar için Şehirler Birliği) hareketine şu ana kadar Güney Afrika'dan Kanada'ya, Meksika'dan Brezilya'ya 60 şehir katıldı. Bu kentler arasında Türkiye'den Antalya da var.

Dünyanın dört bir tarafında siyasiler tarafından desteklenen uluslararası Cities4Forests hareketi yetkilileri ormanları, şehir kalkınma planlarına ve programlarına entegre etmek için siyasi yetkililer ve şehir sakinleri ile görüşüyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Güney Afrika, Brezilya, Meksika, Antalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, en çok sütlacı beğendi
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak 24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi Yarasa dışkısı toplarken kayaların arasına sıkışan adam 4 gün sonra kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 20:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya iklim krizine karşı "orman dostu" şehirler listesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]