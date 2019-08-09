Antalya iklim krizine karşı "orman dostu" şehirler listesinde
1 saat önce
Bütün dünyada ormanları korumayı hedefleyen Cities4Forests (Ormanlar için Şehirler Birliği) hareketine şu ana kadar Güney Afrika’dan Kanada’ya, Meksika’dan Brezilya’ya 60 şehir katıldı. Bu kentler arasında Türkiye’den Antalya da var.
Bütün dünyada ormanları korumayı hedefleyen Cities4Forests (Ormanlar için Şehirler Birliği) hareketine şu ana kadar Güney Afrika
'dan Kanada
'ya, Meksika
'dan Brezilya
'ya 60 şehir katıldı. Bu kentler arasında Türkiye
'den Antalya
da var.
Dünyanın dört bir tarafında siyasiler tarafından desteklenen uluslararası Cities4Forests hareketi yetkilileri ormanları, şehir kalkınma planlarına ve programlarına entegre etmek için siyasi yetkililer ve şehir sakinleri ile görüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:14
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