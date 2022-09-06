Antalya'da trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, trafik ekiplerince, 29.08.2022 ile 05.09.2022 tarihleri arasındaki farklı saatlerde, helikopter ve dron destekli denetim yapıldı. Denetimde; emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konulara dikkat edildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda; helikopter ve dron denetiminde 784 sürücüye, radarla hız denetimi bünyesinde 633 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde 136 sürücüye, tarifesiz yolcu taşıyan araçlar denetimi sırasında 82 sürücüye, yük taşıyan araçların denetimi çerçevesinde 804 araç denetlenmiş olup, 61 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 140 araç ve 713 yolcu olmak üzere toplam 853 yol kullanıcısına eğitim verildiği belirtildi. - ANTALYA