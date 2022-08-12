Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 11 ile emniyet müdürü atandı. Kararname ile 329 ilçe kaymakamının da görev yeri değiştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mehmet Murat, Şanlıurfa, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya emniyetinde görev değişimi - Son Dakika

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