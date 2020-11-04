Antalya İl Emniyet Müdürü Ulucan'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şubesi Başkanı Hanifi Eker ile 15 Temmuz Vatan Vatan Şehitleri Derneği (VAŞEDER) Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, dernek başkanları Antalya'da çalışan personel haricinde emekli polislerin de vefatları halinde ailelerinin isteği üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapılması uygulamasından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Antalya'daki polis lojmanlarının, sosyal tesislerin, kamp, kafe ve kantin gibi yerlerin tadilattan geçirilerek polis camiasının hizmetine sunulmasının teşkilat nezdinde memnuniyet sağladığını belirten dernek başkanları, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve benzeri durumların tekrar yaşanması durumunda göreve hazır olduklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Ulucan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışanlar yanında emekli polislerimiz ve aileleri de bizim başımızın tacı. Ne kadar hizmet yapsak sizlere az gelir. Çünkü bu teşkilat her şeyin en iyisine layıktır. Her zaman tüm imkanlarla yanınızda olacağım." dedi.