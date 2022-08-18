Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından "Kadına El Kalkamaz " mottosu başlığı altında 5 milyon erkeğe eğitim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Alanya Stadyumundaki Alanyaspor- Beşiktaş müsabakasında skorbot panosunda aile içi şiddet, KADES konularında video gösterimi yapıldı, sahaya çıkan futbolcularla 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan stadyumda, 'Kadına El Kalkamaz' pankartı - Son Dakika

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