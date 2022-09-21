Denetimlerde genel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, emniyet kemeri ve taşıma yönetmeliği konularında 10 servis sürücüsüne eğitim verildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika

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