Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi

21.09.2022 11:25
Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde genel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, emniyet kemeri ve taşıma yönetmeliği konularında 10 servis sürücüsüne eğitim verildi.

Ayrıca 38 öğrenciye de emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme semineri verilerek Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi.

YORUMLAR
500
Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GALERİDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ KOVALADI TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GALERİDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ KOVALADI
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement