Jandarmadan yasa dışı bahis denetimleri - Son Dakika
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Jandarmadan yasa dışı bahis denetimleri

07.09.2022 12:32
Jandarmadan yasa dışı bahis denetimleri

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması', 453 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 725 iş yeri kontrol edilirken, 9 bin 815 kişi de sorgulandı. Yapılan sorgular sonucunda aranan 7 şahıs yakalandı.

4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenlenmesi Kanununa Muhalefet suçundan bir işletmeye izinsiz alkol satışı yapmaktan 4 bin 724 lira idari para cezası kesilirken, üç kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Madde 35-37 Sarhoşluk ve Rahatsız Etme suçundan 830 lira idari para cezası kesildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan yasa dışı bahis denetimleri - Son Dakika

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