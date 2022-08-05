Jandarmadan olay yeri inceleme eğitim ve tatbikatı - Son Dakika
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Jandarmadan olay yeri inceleme eğitim ve tatbikatı

05.08.2022 15:43
Jandarmadan olay yeri inceleme eğitim ve tatbikatı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timleri, temsili bir bıçaklama olayının aydınlatılmasına yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timleri, temsili bir bıçaklama olayının aydınlatılmasına yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timleri, olayların aydınlatılmasına ve suç faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik icra ettiği faaliyetlerinin dışında kalan zamanlarda, olaylara reaksiyon süresini en aza indirmek, uzman personelin bilgi, beceri ve hazırlık durumlarını en üst seviyede tutmak maksadıyla çeşitli senaryolara dayalı olarak eğitim ve tatbikatlar yapıyor. Bu çerçevede olaylara müdahale, bulguların tespiti, görünmez izlerin görünür hale getirilmesi, delillerin bozulmadan transfer edilmeleri konularında senaryolu tatbikat gerçekleştirildi. 13 personelin katıldığı tatbikatta kısa sürede bıçakla öldürme olayına müdahale edilerek eğitim çalışmaları pekiştirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan olay yeri inceleme eğitim ve tatbikatı - Son Dakika

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