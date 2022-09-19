Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında 890 ekip, 2705 personelin katılımı ile 1170 uygulama noktasında çalışmalar yapıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

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