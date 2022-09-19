Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim - Son Dakika
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Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim

19.09.2022 16:26
Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında 890 ekip, 2705 personelin katılımı ile 1170 uygulama noktasında çalışmalar yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanırken, 2394 umuma açık alan, 506 metruk bina ve 1254 okul çevresinde tütün mamulleri satışı yapılan yerler kontrol edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

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