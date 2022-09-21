Aile İçi Şiddetle mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce Döşemealtı Killik Şehit Hamza Uzguç İlkokulu öğrencilerine Psikolog Sema Çelik tarafından Doğru İletişim ve Mahremiyet konularında bilgilendirme yapılmış ve çocuklara Tim Jandarma çizgi filmi izlettirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine eğitim verildi - Son Dakika

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