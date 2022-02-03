Antalya İl Müftüsü Yalçınkaya'dan ailelere "3 aylar" tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, üç aylarda ailelerin kendi ibadetlerinin yanı sıra çocuklara da güzel ahlakı ve manevi duyguları kazandırmaları için tavsiyelerde bulundu.

Yalçınkaya, AA muhabirine, ailelerin üç aylarda çocuklara güzel ahlakın kazandırılması ve dini ibadetleri kavraması konusunda daha verimli olabileceklerini söyledi.

Toplumun şekillenmesinde her bireyin iyi yetişmesi gerektiğini ifade eden Yalçınkaya, "Anne ve babalar bu konuda büyük bir sorumluluk üstleniyor. Günümüzde uzmanlar çocukların karakterlerinin 7 ila 8 yaşına kadar şekillendiğini söylüyor. Bu süreçte çocuklarımıza diğer duygular kadar, dini sorumluluk duygularını da vermeliyiz. Aileler bazen çocukların bu yaşlarda anlamayacağını düşünüyor ancak aksine çocuklar bunları kavrayabilir. Bunların yanı sıra çocuklarımız bizim davranışlarımızla da şekilleniyor. Bizler gibi konuşuyor, oturuyor ve insanlara tıpkı bizim gibi bakıyorlar. O nedenle çocuklarımıza bu konuda güzel ahlakımızla, sevgimizle, merhametimizle, yardımseverliğimizle örnek olmalıyız." diye konuştu.

-"Çocuklarımızı dini bilinçle yetiştirelim"

Yalçınkaya ibadetlerin, güzel ahlakın ve manevi duyguların yoğunlukta olduğu üç ayların da aileler için bir fırsat olabileceğine dikkati çekti.

Diğer zamanlarda olduğu gibi bu dönemde de ailelere çocuklarını gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Bir anne ve babanın çocuğuna bırakacağız en büyük miras güzel ahlaktır. Dolayısıyla bizlerin sorumluluğu büyük. Çocuklarımız bizleri rol model alır ve bizim konuşmalarımıza, hareketlerimize göre şekillenir. Bu özel dönemde ibadetlerimiz, manevi duygularımız yoğunluk kazanacak. Özel geceler idrak edeceğiz, dini ibadetler ve güzel duygularla Ramazan ayına hazırlanacağız. Bu dönemde kendimiz kadar çocuklarımızın da ibadetleriyle ilgilenelim. Çocuklarımız için üç ayları daha verimli hale getirelim. Onları camiye götürelim, yaptığımız yardımları birlikte yapalım, hediyeler alalım ve mübarek geceleri özel hale getirelim. Çocuklarımızı bunlara dahil edersek evlatlarımız bilinçle yetişir. Camiye gittiğinde, bir insana yardım ettiğinde güzel ahlakı öğrenir, dini ibadetleri kavrar ve benimserler."