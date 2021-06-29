Üye Girişi
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu

29.06.2021 16:06
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu, System.String[]

Yüzme suyu Çalışmaları 25. 09. 2019 ve 30899 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa çıkarmış oldukları Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Yüzme suyu Çalışmaları 25. 09. 2019 ve 30899 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa çıkarmış oldukları Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetilmesine Dair Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, sağlığa zarar veren bütün hastalıklarla ve zararlı etkenlerle ve risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla bu çalışma yapılmaktadır.

Akdeniz bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 1 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında Müdürlüğümüzce belirlenen takvim doğrultusunda 15 günde bir olmak üzere 640 km sahil şeridinde 303 adedi yüzme alanlarından 39 adedi dere kirlilik izleme alanlarından olmak üzere toplam 342 noktadan numune çalışmaları yapılmaktadır. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere soğuk zincirde Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarlarına teslim edilmektedir.

Yapmış olduğumuz numune çalışmalarının analiz sonuçları numunelerin Laboratuvardan alınış tarihinden itibaren üç gün sonra paydaş kurumlarla ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, (Asat) (DSİ) Devlet Su İşleri, (TÜRÇEV Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ) ) paylaşılmakta ayrıca tüm yüzme alanlarına ait sonuçlar ve izleme noktaları https://yuzme. saglik. gov. tr/ adresinden halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

İlimizde 2019 yılında yüzme sezonu boyunca 306 numune noktasından toplam 4285 adet numune çalışması yapılmış olup, uygun çıkmayan numunelerle ilgili paydaş kurumlara anlık bilgilendirme yapılmış ve gerekli düzeltici önlemlerin ivedilikle alınması sağlanmıştır.

2021 yılı yüzme sezonunda değerlendirilmek üzere Halkımız tarafından aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden Müdürlüğümüze iletilecek görüş ve öneriler 2021 yılında yapılacak olan İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Çevre Sağlığı Birimi

Tel : 0 242 237 96 00 (Dahili: 2075-2079)

0 242 320 60 00

Fax : 0 242 228 50 47

e-mail: antalyacs@saglik. gov. tr

Tüm duyurular için tıklayınız...

Sağlık Bakanlığı, Akdeniz, Antalya, Yüzme, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları 16:08 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi 15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı 15:48 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor 15:33 Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi 15:23 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı 15:15 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 14:16 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek 13:43 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

Son Dakika Haberleri
16:14 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:51 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
15:47 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
15:14 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü         
16:05
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı         
15:51
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi         
15:27
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin         
15:18
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!         
13:56
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi         
12:18
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 16:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü - İl Yüzme Suyu Komisyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement