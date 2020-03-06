Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Sıfır Atık Belgesi'ni aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Sıfır Atık Belgesi'ni aldı - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Sıfır Atık Belgesi'ni aldı

6 saat önce

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde kurum olarak Sıfır Atık Belgesine sahip olduklarını bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Sıfır Atık Belgesi'ni aldı, System.String[]

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde kurum olarak Sıfır Atık Belgesine sahip olduklarını bildirdi.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, atık yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla aylardır önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu doğrultuda Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşları içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden sonra Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandıklarını aktaran Hülür, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde sıfır atık yönetim sistemi kuruldu. Ekipler oluşturularak eğitimler tamamlandı. Atık kutuları temin edildi ve atıklar lisanslı firmalara teslim edilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kontrol ve denetimler sonucu 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandığı belirlendi. Bu projeyle atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılarak ekonomik değeri olan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor ve üretilen atık miktarı azaltılarak çevre kirliliği önleniyor. Aynı zamanda atıkların sanayide ham madde olarak kullanılmasıyla da enerji tasarrufu sağlanıyor."

Sıfır Atık Projesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Hülür, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının da bu belgeye sahip olması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Hülür, geçen yıl son 6 aylık döneminde 45 ton atık kağıdın geri dönüşüme kazandırılarak 747 ağacın kesilmesinin önlendiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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