Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür'den "zaman kaybetmeden aşınızı olun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentteki birinci doz aşı oranının yüzde 73,1 olduğunu belirterek, "keşke aşı olsaydık da yoğun bakıma düşmeseydik" dememek için herkesin bir an önce aşı olması gerektiğini bildirdi.

Hülür, yaptığı açıklamada, aşılamanın hastalığı hafif geçirme, yoğun bakıma yatış riskini azaltma ve vefat riskinin azalmasına katkı sağlama konusunda en önemli araç olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda takip edilen ve vefat eden hastaların tamamına yakınının aşısız olduğunu aktaran Hülür, "Koronavirüs salgınında artış olduğu şu dönemde, bu hastalıkla savaşta en etkili silahımız aşıdır. Keşke aşı olsaydık da yoğun bakıma düşmeseydik dememek için bir an önce aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

Hülür, koronavirüsle savaşta aşıyla çok anlamlı bir başarı elde edildiğini, yaştan bağımsız birey aşılanmadıysa yoğun bakım ihtiyacı olabildiğinden hem kendi hem de toplum sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Bulaşın önünü kesmek ve hastaneye yatışları azaltmak için bir an önce aşı olunması gerektiğinin vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Toplumsal bağışıklık oranlarında kritik önem taşıyan üçüncü doz aşılama çalışmaları da hızla devam etmektedir. Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı aşılama takvimini güncellemiş olup iki doz aşısı tamamlanmış olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız üçüncü doz aşılarını istedikleri sağlık kuruluşunda tercih ettikleri aşıyı yaptırabilmektedir."

Hülür, iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin ikinci dozdan üç ay sonra 3. doz aşıyı olmasının hem kendilerinin korunması hem de koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Özellikle 50 yaş üzeri olup kronik hastalığı olanlar ile sağlık çalışanları ve bağışıklık yetmezliği olanların, 3. doz aşı tercihini BioNTech'ten yana yapmasını öneren Hülür, şöyle devam etti:

"Antalya'nın birinci doz aşı oranı yüzde 73,1, ikinci doz aşı oranı yüzde 51,91 ve üçüncü doz aşı oranı da yüzde 48,4'tür. Dolayısıyla toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak için üçüncü doz aşılarımızı vakit kaybetmeden olmalıyız. Bugüne kadarki bilimsel veriler hastalığı belirtili olarak geçiren kişilerde bağışıklığın yaklaşık 6-12 ay devam ettiğini göstermekle birlikte zamanla koruyuculuğun azalması söz konusudur."

Hülür, vatandaşları aşı olmaya davet ederek, aşının gücüne güvenmek gerektiğini, aşı yaptırdıktan sonra da maske, mesafe, hijyen kurallarına özen göstermek gerektiğini belirtti.