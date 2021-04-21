Antalya İl Sağlık Müdürü: Turizm ve basında aşılanan 40 bine yaklaştı - Son Dakika

ANTALYA'da toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, turizm ve basında ise 38 bin 857 kişinin aşılandığını açıkladı. 35 aşı ikna ekibi oluşturulurken, aile hekimlerinin de aşı sırası gelenleri telefonla arayıp endişelerini giderdiğini belirten Hülür, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır" çağrısında bulundu.

Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'da şu ana kadar birinci doz 404 bin 567 kişi, ikinci doz ise 235 bin 387 kişi olmak üzere toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını açıkladı. Dr. Hülür, sağlık çalışanları, huzurevi ve özel bakımevi sakinleri ve çalışanları, 60 yaş üzeri vatandaşları ve eşleri (yerleşik yabancılar dahil), öğretmenler, basın mensupları, kolluk kuvvetleri polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, sağlık durumundan dolayı öncelikli, yani kronik hastalığı olanların aşılandığını kaydetti.