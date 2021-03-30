Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerine 'kırmızı' güncelleme - Son Dakika

Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renge dönen Kırıkkale'de tedbirler güncellendi. Buna göre, Kırıkkale'de cuma günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü 05.00'te bitecek.

Son açıklanan risk haritasında kırmızı renge bürünerek çok yüksek riskli iller kategorisine katılan Kırıkkale'de İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında isim ve imzaları bulunan kişilerin katılımı ile toplandı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni kararlarda sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin yeniden düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, ilimizde yeme içme yerleri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine karar verilmiştir" denildi.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında ise, "Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine ancak bu hafta sonu yani 3-4 Nisan 2021 tarihinde ilimizde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların, katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından için muaf tutulmalarına, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin kapalı kalması kararı alınmış olup, bu karara devam edilmesine, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmesine, salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilimiz genelinde ağırlık verilmesine, 'Dinamik Denetim Sürecinin' uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasının devam edilmesine ve alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE