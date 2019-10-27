Son Dakika Haberleri: Antalya ile Alaplı "kardeş belediye" olacak
Son Dakika Güncel Antalya ile Alaplı 'kardeş belediye' olacak

Antalya ile Alaplı "kardeş belediye" olacak

32 dakika önce

Alaplı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "kardeş belediye" olacağı bildirildi.

Antalya ile Alaplı

Alaplı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "kardeş belediye" olacağı bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile "kardeş belediye" olma kararı alındığını belirtti.

Tekin, ilçeye çok daha güzel hizmetler kazandırma noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile el ele vereceklerini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nuri Tekin, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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