Antalya ile Alaplı "kardeş belediye" olacak
32 dakika önce
Alaplı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "kardeş belediye" olacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Alaplı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "kardeş belediye" olacağı bildirildi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile "kardeş belediye" olma kararı alındığını belirtti.
Tekin, ilçeye çok daha güzel hizmetler kazandırma noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile el ele vereceklerini kaydetti.
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