ANTALYA İngilizler, dövme için de Antalya'yı tercih ediyor - Son Dakika

İngilizler, dövme için de Antalya'yı tercih ediyor

KORONAVİRÜS salgını önlemlerinin hafifletilmesi ve İngiltere'den uçuşların başlamasıyla birlikte Antalya'ya gelen turistler, denizden sonra soluğu dövme stüdyolarında aldı. Dövme yaptırmak için rezervasyon yaptıran İngiliz turistler, Türk dövme sanatçılarının çizimlerinin çok iyi olduğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yasakların kaldırılmasıyla tatil için Antalya'yı seçen İngiliz turistler, internet üzerinden ulaştıkları Türk dövme sanatçılarına dövme yaptırmak için günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Türk sanatçıların çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip ettiklerini anlatan turistler, tatil programlarında dövme yaptırmak için de zaman ayırıyor.

Londra'dan gelip, iki arkadaşıyla birlikte 5 gündür tatil yaptığını anlatan spor salonu işletmecisi Elvin Simkings, dövme yaptıran turistlerden biri oldu. Dünyanın farklı ülkelerine gittiğinde her noktada bir dövme yaptırıp, anılarını vücudunda biriktirdiğini anlatan Simkings, "Buraya gelirken aklımda dövme yaptırmak yoktu. Fakat arkadaşım Türk dövme sanatçılarının çok iyi olduğunu söyledi. Meraklandım ve sosyal medyayı taradım. Otelime yakın bir dövme stüdyosu olduğunu öğrendim. Randevu alıp, ön görüşme yaptım. İstediğim dövmeyi 3 saat içinde yapacağını söyledi. Randevulaştık ve iki farklı dövme yaptırıp ülkeme dönüyorum" dedi.

'ALMAN VE İNGİLİZLER ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR'

Yurt dışından oldukça ilgi gördüklerini anlatan dövme stüdyosu işletmecisi Celine Lecoutre Balcı, koronavirüs sürecinde uçuşların başlamasıyla birlikte tatil için gelecek turistlerin kendilerinden de randevu talep ettiğini belirtti. Balcı, "Antalya'da birçok stüdyo var. Sosyal medya üzerinden bize ulaşıyorlar. Alman ve İngilizler çok ilgi gösteriyor. 10 Ağustos'tan itibaren Ruslar da gelecek. Şimdiden bizden randevu alanlar oldu. Buraya tatil için gelenlerin birçoğu yaptıracağı dövmeyi öncesinde belirliyor" diye konuştu. Turistlerin burada dövme yaptırmasının başlıca nedenlerinden birinin de fiyatların uygunluğu olduğunu hatırlatan Balcı, " Avrupa'ya göre fiyatlar çok uygun. Üstelik hijyenik şartlar da oldukça üst düzey. Bu nedenle bir yandan tatil yaparken dövmelerini de yaptırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Dövme sanatçısı Burak Balcı ise, "Koronavirüsün ardından hızlı bir ilgi artışı oldu. Önceki yıllara göre daha düşük şartlarda seyrediyor. Turistler bizden kaliteli dövme istiyor. Birçoğu kendi dövmesini seçiyor. Fakat biz onlara bazı önerilerde bulunuyoruz. Bu dönem İngilizler oldukça fazla" dedi.

'SOSYAL MESAFE AYARLANAMADIĞI İÇİN RİSK ARTIYOR'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, vücuda yapılan dövmelerin Covid-19 riski açısından değerlendirmesini yaptı. Dövmenin yakın temas halinde yapıldığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, sosyal mesafeyi ihlal ettiği için risk oluşturabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 'Dövme işlemlerinde risk yok. Dövme yapılırken olası hasta kişilerin salgıları o alana temas ettiğinde virüs bulaşabilir. O yüzden dövme yapan kişi ve yaptıran kişinin kesinlikle maske takması gerekiyor. Maske takılması halinde hastalıklı bireyler arası salgı azalıyor ve buna bağlı riskte azalıyor. Dövme yapımı esnasında kişiler arası yakın temas oluyor. Mesafe kuralı ayarlanmadığı için doğal olarak risk atıyor. Mümkün olan en kısa sürede bitirmekte yarar var. Dövme yapıldıktan sonra kısa süreli de olsa o alanı yıkamak önemli' uyarısında bulundu.