Son Dakika Haberleri: Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nde Yeni Dönem

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nde Yeni Dönem

30 dakika önce

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nde Yeni Dönem, System.String[]
Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde derneğin yeni başkanı A.Atılgan Sert oldu.

Dayanışma ve paylaşma

Seçimin ardından konuşan yeni başkan A.Atılgan Sert, demokratik ve şeffaf bir genel kurul yaşandığını hatırlatarak, "Derneğin kuruluşundan bu güne emeği geçen tüm yönetim kurulu başkanları ve üyelerine teşekkürü borç biliyoruz. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu paylaşım, dayanışma, çözüm aranan konularda fikir ve tecrübelerin paylaşılacağı bir yer olacağı, derneğimizin kapısı herkese açıktır. Geçmiş yönetimlerin yaptıkları çalışmaların üzerinde çok daha farklı ve yeni projeler ile Antalya Müteahhitler Derneğini altın harflerle sektör de adını duyurmaya, varlığını, sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği yeni yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu: A.Atılgan Sert, Selçuk Üzüm, Oğuz Doğanay, Hasan Kılıç, Oğuz Gez, İbrahim Eciş, Haydar Pala'dan oluştu. Öte yandan dernek genel kurul Divan Kurulu ise; Antalyaspor Vakfı Başkanı A.Dündar Uluğkay, Ali İhsan Kaymaz, Ömer Akkaya, Yener Bostan. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Atılgan Sert, Antalya, Güncel
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