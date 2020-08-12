ANTALYA İnşaatta erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ANTALYA İnşaatta erkek cesedi bulundu

İnşaatta erkek cesedi bulunduANTALYA'da atıl durumdaki bir inşaatın asma katında, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İnşaatta erkek cesedi bulundu ANTALYA'da atıl durumdaki bir inşaatın asma katında, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde atıl durumdaki inşaatın asma katında hareketsiz yatan 20-25 yaşlarındaki erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinde kimlik bilgisi bulunmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:24

Kaynak: DHA

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