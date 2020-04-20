ANTALYA 'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA 'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya' - Son Dakika

ANTALYA 'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

6 saat önce

'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Kuzey Avrupa'dan Akdeniz'e, Mısır'dan İran'a uzanan coğrafyada kendini gösteren veba salgınının, antik çağların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi. İnsanlığın binlerce yıldır salgınlarla mücadele ttiğini belirten Prof. Dr. Işık, "Anadolu bağlamında bu pandemilerden bazıları son derece etkili olmuş ve etkileri tarihin gidişatını da etkilemiştir" diye konuştu.

AÜ Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik dönemden yakın geçmişe kadar salgınların hemen hemen tamamının, başka hastalıklardan da kaynaklanabilmesine rağmen daha çok 'veba' sözcüğüyle tanımlandığını belirtti. Bu olgunun inanç sistemlerine de yansıdığını kaydeden Prof. Dr. Işık, "Anadolu kökenli tanrı Apollon, Homeros'un İlyada Destanı'nda, Agamemnon Troia'daki rahibinin kızı Khryseis'i kaçırdığı ve geri vermediği için Akha (Yunan) ordusunun üstüne veba taşıyan oklarını göndermiş ve büyük bir salgına neden olmuştur. Troas Bölgesi'nde bugünkü Gülpınar'da, veba taşıyan 'Farelerin efendisi' olarak Apollon Smintheus'un bir tapınağı ve kültü bulunmaktadır" dedi.

TANRILARA VEBA DUASI

Uygarlık tarihinde defalarca etkili pandemiler yaşandığını, ancak insanlığın her defasında yeniden ayağa kalkmayı başardığını söyleyen Prof. Dr. Işık, "Anadolu bağlamında bu pandemilerden bazıları son derece etkili olmuş ve etkileri tarihin gidişatını da etkilemiştir" diye konuştu.

Hititler'de I. Şuppiluliuma döneminde (MÖ 1380-1345) ortaya çıkan ve oğlu II. Murşili döneminde (MÖ 1345-1315) de devam eden vebayı örnek gösteren Prof. Dr. Işık, "II. Murşili bütün tanrılarına yalvardığı veba dualarından birinde şöyle demektedir: Siz, tanrılar, efendilerim, Hatti Ülkesi'nde salgın oldu. Hatti Ülkesi salgın yüzünden baskı altında tutuldu. O, çok sıkıştırıldı. Yirmi yıldan beri Hatti Ülkesi çok (sayıda kayıplarla) ölüme sürüklendi.' II. Murşili'nin, Hitit Devleti'ni kırıp geçiren olası veba salgınının fal yoluyla öğrendiği nedenlerini saydığı bir tablette, önce dinsel nedenler sıralanmakta, ardından Mısır, Filistin ve Kuzey Suriye'den getirilen esirlerin hastalığı taşıdıkları dile getirilmektedir. Şuppiluliuma ve Murşili'den önce tahta geçen oğlu Arnuvan da bu salgında hayatlarını kaybetmiştir" diye konuştu.

ANTONİNLER DÖNEMİNDE ÇİÇEK SALGINI

Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde ortaya çıkan ve Commodus döneminde de devam eden (MS 165-180190) salgın veba olarak adlandırılmasına rağmen, uzmanların Bergamalı ünlü hekim Galen'in tanımlarına göre salgına agresif bir çiçek virüsünün neden olduğunu düşündüklerini vurgulayan Prof. Dr. Işık, şunları kaydetti

"İran, Irak ve Mezopotamya'dan dönüş yapan lejyonerle taşınan hastalık ilk kez Nusaybin'de başlamış (MS 165), bir yıl içinde kara ve deniz ulaşımı üzerinden başkent Roma'ya, daha sonra Britanya'ya ulaşmıştır. Bu salgının 24 yıl içinde yaklaşık 5 milyon insanın ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Roma İmparatorluğu kaybettiği büyük nüfus nedeniyle hem ekonomik, hem de askeri anlamda zorlanmış ve sınırlarını korumada sorunlar yaşamıştır. Hiç kuşkusuz Roma'nın Anadolu'daki eyaletleri de başta liman kentleri olmak üzere bu salgından farklı ölçülerde etkilenmiştir."

DOĞU ROMA İMPARATORU JUSTINIANUS DÖNEMİNDE VEBA SALGINI

Kuzey Avrupa'dan Akdeniz'e, Mısır'dan İran'a kadar uzanan coğrafyada kendini gösteren veba salgınının, antik çağların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Havva Işık, şunları söyledi:

"541 yılında Mısır'da ortaya çıkmış, bir yıl içinde İstanbul'u ve tüm Akdeniz ülkelerini etkisi altına almıştır. 780 yılına kadar dalgalar halinde devam eden bu salgın sonrasında, Orta Çağ'a giden süreç de başlamıştır. Bu felaketten çok olumsuz etkilen İstanbul, nüfusunun en az dörtte birini, olasılıkla daha fazlasını kaybetmiştir. Etki altında kalan çok geniş coğrafyalardaki ölüm sayısı; tüm süreç boyunca 20-50 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir. Justinianus Dönemi'nin tek felaketi bu veba salgını ile de kalmamıştır. En geç 536, 540 ve 547 yıllarında gerçekleşen olağanüstü güçte volkan patlamaları, kuzey yarımkürede çok ciddi soğumaya yol açmış, yıllarca güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek büyük iklim değişikliğine ve tarımsal üretimin durmasına neden olmuştur. Öyle ki 660'a kadar devam ettiği öngörülen bu süreç, bilim insanları tarafından Geç Antik Küçük Buzul Çağı olarak kayda geçmiştir. Böylece veba da her anlamda çok zayıf düşen insanlara daha çabuk bulaşma ve öldürme olanağı bulmuştur."

TARİHTE KARANTİNA

Salgınlardan en önemli korunma yöntemi olan karantinanın ise bugünkü anlamında ilk kez 14. yüzyılda uygulandığını belirten Prof. Dr. Işık, "1346-1353 yılları arasında Orta Asya'da başlayan, İpek Yolu ve Doğu Akdeniz limanları üzerinden Anadolu'yu etkileyerek Avrupa'ya sıçrayan, tüm Yakın Doğu ve Arap ülkelerinde de ortaya çıkan veba salgını, sadece Avrupa'da 25 milyon insanın ölümüne neden olmuştu. 1377 tarihli bir belgede, o zamanki adıyla Ragusa Cumhuriyeti olan Dubrovnik'te şehre gelen tüm seyyah ve tacirlerin 40 gün boyunca kent dışında tutulmaları kararı alındığı okunmaktadır. 'Quaranta' İtalyanca'da 40 anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Tarihteki büyük salgınların toplumları değiştirdiğini de söyleyen Prof. Dr. Işık, "Koronavirüs sonrasında tüm dünyanın, mevcut bütün hatalarından arınmayı başararak daha güzel bir yaşam için çalışacağına inanmak istiyorum" dedi.

ANTALYA 'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

Arkeoloji, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, Kovid-19'un "dünya düzenine" etkisini değerlendirdi
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması         
14:04
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var         
13:51
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi         
13:29
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?         
13:19
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız         
13:14
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti         
13:10
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı         
13:05
'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri 'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri         
13:05
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı         
13:03
Erdoğan, Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi         
12:58
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım         
12:33
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın         
12:17
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek         
11:57
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt         
11:54
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir         
11:51
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi         
11:38
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı         
11:36
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı         
11:32
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü         
11:31
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 15:37:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA 'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]