ANTALYA İntihar edeceğini anlayınca elinden yakalayıp 35 metreden düşmesini önledi - Son Dakika

İntihar edeceğini anlayınca elinden yakalayıp 35 metreden düşmesini önledi

ANTALYA'da parkta gezerken kendisinden su isteyen kişinin intiharı düşündüğünü fark eden İsmet Akbulut, ailevi sorunlar yaşayan M.B.'nin elinden tutarak, 35 metre yüksekten denize düşmesini engelledi. Kendi canını tehlikeye atarak hayat kurtaran Akbulut, "Önemli olan insan canı" dedi.

Antalya Yavuz Özcan Parkı'nda yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerin kenarında oturan K.B., yakınından geçen İsmet Akbulut'tan su istedi. B.'ın uzun süre falezlerde oturmasından şüphelenen Akbulut, su verip bir saat boyunca sohbet etti. Sohbet sırasında K.B.'in intihar etmeyi düşündüğünü anlayan Akbulut, polise haber verdi.

Falez üzerindeki parka polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiğini gören K.B., telefonunu kayalıklara bırakıp atlamaya kalkıştı. Bu sırada Akbulut, B.'in elinden tutarak falezden düşmesini engelledi. Ölümden dönen ikili, uçurum kenarındaki kayalıklarda yuvarlandıktan sonra Akbulut, B.'i tutarak kurtarma ekiplerinin gelmesini bekledi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı B., ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar etmek istediğini söyledi. Kendi canını hiçe sayarak K.B.'in hayatını kurtaran Akbulut ise "Eşimle geziyordum. Su istedi, verdim. Ben de dayanamadım 'Sıkıntın mı var' diye sordum. Ben anladım atlayacağını. 1 saat sohbet ettim. Sonra atlamaya kalktı. Tuttum onu. Cüssemin 2 katı adam. Beni de götürüyordu aşağıya. Yapacak bir şey yok. Sonuçta insan canı önemli" dedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından K.B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha önce de intihara kalkıştığı iddia edilen B., sağlık ekiplerine fazla miktarda sakinleştirici ilaç içtiğini söyledi.