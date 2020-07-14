ANTALYA İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ANTALYA İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandıANTALYA'da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısından 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bırakarak hayatına son veren Gülay G. (27) ve oğlunun cenazesi Antalya'da defnedildi.

İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi

ANTALYA'da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısından 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bırakarak hayatına son veren Gülay G. (27) ve oğlunun cenazesi Antalya'da defnedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. İki hafta önce kocasıyla tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın, 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kanlar içinde yerde kalarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ve 1 yaşındaki bebeğine dün gece otopsi yapıldı.

Anne Gülay G. ve Yağız bebeğin cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı içerisindeki camide kılındı. Cenaze törenine katılan Gülay G.'nin annesi Türkan Baydan ve babası Hidayet Baydan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve babaya yakınları destek oldu.

Anne ve oğlunun cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Antalya, Gülay, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]