ANTALYA İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İntihar eden anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA'da, oturduğu 9 katlı apartmanın çatısından 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bırakarak hayatına son veren Gülay G. (27) ve oğlunun cenazesi Antalya'da defnedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. İki hafta önce kocasıyla tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın, 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kanlar içinde yerde kalarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ve 1 yaşındaki bebeğine dün gece otopsi yapıldı.

Anne Gülay G. ve Yağız bebeğin cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı içerisindeki camide kılındı. Cenaze törenine katılan Gülay G.'nin annesi Türkan Baydan ve babası Hidayet Baydan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve babaya yakınları destek oldu.

Anne ve oğlunun cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.