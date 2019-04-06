Antalya İntihar Etmek İçin Çıktığı Binadan, Kendisini Polise İhbar Etti
1 saat önce
İntihar etmek için çıktığı binadan, kendisini polise ihbar ettiANTALYA'da, F.İ., karısıyla sorunları olduğu gerekçesiyle inşaat halindeki 10 katlı binaya çıktı.
İntihar etmek için çıktığı binadan, kendisini polise ihbar etti
ANTALYA'da, F.İ., karısıyla sorunları olduğu gerekçesiyle inşaat halindeki 10 katlı binaya çıktı. Polisi arayıp intihar edeceğini söyleyen F.İ.'nin daha önce de aynı sebepten pek çok kez çatıya çıktığı ve kendisini polise ihbar ettiği ortaya çıktı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın terasına çıkan F.İ. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eşiyle sorunları olduğunu, intihar edeceğini söyleyerek bulunduğu yerin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri branda açıp önlem alırken, polis ekipleri terasa çıkarak F.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis, atlayacağını söyleyen F.İ.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çabaları sonunda eyleminden vazgeçen F.İ., terastan indirildi. F.İ.'nin daha önce de karısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle pek çok kez çatıya çıktığı ve kendisini polise ihbar ettiği ortaya çıktı. F.İ., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:02 Kaynak: DHA
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