Antalya 'İntihar Etmiyorum, Manzara İzliyordum'

Antalya'da 40 metrelik falezlerin kenarında bir kadın olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi karşısında gören A.B., İntihar için çıkmadım. Manzara izliyordum dedi.

Antalya'da 40 metrelik falezlerin kenarında bir kadın olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi karşısında gören A.B., İntihar için çıkmadım. Manzara izliyordum dedi.



Olay bugün saat 11.00'de Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde meydana geldi. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B'yi fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, A.B'nin gelmesi için ikazda bulundu. Polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., polisin ikazlarının ardından uzaklaştı. Polis ekiplerinin yanına gelen A.B., polisi ve gazetecileri görünce şaşkına döndü. Vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığı ve olanlara bir anlam veremediğini söyleyen A.B., Öyle etrafa bakıp manzara izliyordum. Siz niye tedirgin oldunuz Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim dedi. A.B., ifadesi alınmak ve tutanak tutulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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