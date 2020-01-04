Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi - Son Dakika

Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi

6 saat önce

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını spiral makinesiyle keserek açtığı daireye özel kıyafetler giyerek giren sağlık ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Muzaffer P., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi

Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sırp model Ana Korac, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı sorusuna "1389" cevabını verince alay konusu oldu
ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi 'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı

Son Dakika Haberleri
19:35 Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika
19:34 Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:32 Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi - Son Dakika
19:31 Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Son Dakika
19:31 Çambaşı yaylası'nda kar festivali - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 19:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya intihar etti, eşini sorumlu tuttu; kimyasal madde şühesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]