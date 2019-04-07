Antalya İntihara Kalkıştı, Polis Yakalayıp Önledi
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek, bir binanın 3'üncü kat balkonunda intihar girişiminde bulunan T.A., polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek, bir binanın 3'üncü kat balkonunda intihar girişiminde bulunan T.A., polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.
Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi'ndeki bir pansiyonun 3'üncü kat balkon demirlerinden sarkan T.A., eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
tarafından ikna edilmeye çalışılan T.A., intihar etmekte kararlı olduğunu söyledi. Balkon demirlerine tutunan T.A. bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı.
T.A., polise verdiği ifadesinde eşinden ayrı olduğunu ve çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyledi. T.A., kontrol için hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:19 Kaynak: DHA
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