Antalya ip üzerinde nefes kesen yürüyüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya ip üzerinde nefes kesen yürüyüş - Son Dakika

Antalya ip üzerinde nefes kesen yürüyüş

17 dakika önce

İp üzerinde nefes kesen yürüyüşAntalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı'nda, metrelerce yükseklikteki sentetik ip üzerinde yürüyen 'Slackline' sporcuları, izleyenlerin nefesini kesiyor.

İp üzerinde nefes kesen yürüyüş

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı'nda, metrelerce yükseklikteki sentetik ip üzerinde yürüyen 'Slackline' sporcuları, izleyenlerin nefesini kesiyor. 2013 yılından bu yana her yıl yüzlerce 'Slackline' sporcusunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşen Uluslararası Türkiye Highline Karnavalı, başladı. Geyikbayırı Geyiksivrisi kayalıklarında gerçekleşen karnavala, yurt içinden ve yurt dışından slackline sporcuları katılıyor. İki sabit nokta arasına kurulan, genişliği 2.5 santimetre ile 5 santimetre arasında değişen sentetik iplerden dokunmuş yassı ip üzerinde denge kurarak karşı tarafa geçme olarak adlandırılan 'Slackline' sporunun, özellikle Avrupa'da binlerce hayranı bulunuyor. Dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen karnavalları yakından takip eden sporcular, Antalya karnavalını da kaçırmıyor. Bölgedeki küçük pansiyonlarda kalan sporcular, gün boyunca metrelerce yükseklikteki ip üzerinde karşı tarafa yürümeye çalışıyor. Yürüyüşler esnasında dengelerini kaybedenler, bellerinden bağlı güvenlik halatları salyesinde asılı kalıyor. Dengelerini sağlayıp ipe tekrar tırmanan sporcular, kaldıkları yerden yürüyüşlerine devam ediyor. İzleyiciler ise nefeslerini tutarak gösteriyi takip ediyor. 29 Şubat'a kadar devam edecek festivali izleyenler, nefes kesen anları cep telefonlarıyla görüntülüyor. Karnavalın gerçekleştiği bölgenin hemen karşısında yaşayan İsmail Bayık, ipte yürüyen gençleri izlemenin keyifli olduğunu söyledi. Bayık, "Hepsi öğrenci. Burada tatillerini yapıyorlar. Kimisi kayaya tırmanıyor, kimisi ipte yürüyor" dedi.

Eşi Dursadiye Bayık ise metrelerce yükseklikte gençleri ip üzerinde yürürken ilk kez görenlerin şok olduğunu belirterek, "Dengelerini kaybettiklerinde ilk kez izleyenler çığlık çığlığa kalıyor. İp üzerindekiler korku yaşamıyor, çok eğleniyorlar. Yorulanlar ipte oturup dinleniyor. Biz de onları buradan izliyoruz" diye konuştu.

Antalya ip üzerinde nefes kesen yürüyüş

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
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