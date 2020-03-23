ANTALYA İran pazarı koronavirüs nedeniyle açılmadı - Son Dakika

İran pazarı koronavirüs nedeniyle açılmadı

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da Nevruz Bayramı nedeniyle 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kurulan ucuzluk pazarı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl açılmadı. Önceki yıllarda İran'dan gelen turistlerin tıklım tıklım doldurduğu açık hava pazar alanının kurulduğu bölge bu yıl boş kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapandığı, uçuşların iptal olduğu İran'dan Antalya'ya turist gelmeyince Kundu'da geleneksel olarak her yıl kurulan açık hava pazarı bu yıl kurulmadı. Esnafın koronavirüs önlemlerine duyarlı olduğunu anlatan Kundu Esnafları Koruma Dernek Başkanı Metin Kanvas, alınan karantina kararlarının arkasında olduklarını söyledi. İran pazarı adı altında ucuzluk günlerinin 15 Mart ile 5 Nisan arasında gerçekleştiğini hatırlatan Kanvas, "Türk vatandaşlar da buradan faydalanıyordu. Koronavirüs önlemlerinden dolayı İran'dan kimse gelmedi. Bölgedeki oteller de şuan boş. Hükümetimizin aldığı karara da uyuyoruz. Esnaf duyarlı, tüm dükkanlar kapalı. İran pazarı dediğimiz ucuzluk günlerinde çok para kazanmıyorduk, bir festival havasında geçiyordu. Bu yıl yapmama kararı aldık" dedi.