Antalya İranlı film yapımcılarından ilgi görüyor - Son Dakika

İranlı bir sinema şirketi, turizmin başkenti Antalya'da biri tamamlanan 3 film projesini hayata geçirdi.

Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir film şirketinin yapımını üstlendiği sinema projelerinden birinin çekimleri 53 günde tamamlandı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü kentin Muratpaşa ve Kepez gibi ilçelerinde çekilen film, İran'da ve dünyanın değişik ülkelerinde gösterime girecek.

İranlı Helia Film Yapım şirketinin projelendirdiği diğer 2 sinema filminin çekimlerine de başlandı.

Şirketin Antalya tercihinde kentin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel yapısı kadar Türkiye'de yeni tip koranavirüs'e (Kovid-19) karşı yürütülen başarılı mücadelenin de etkili olduğu belirtildi.

"Aksiyonu bol bir eser oldu"

Aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapan İranlı yapımcı Reza Hoosein Abedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğal bir film platosu olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin konu edildiği filmde tiyatro eğitimi almış İranlı ve Türk genç oyuncularla çalıştıklarını belirten Abedi, "Çekimleri tamamlanan 'Tanrının Gözyaşı' ismini verdiğimiz filmde uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak istedik. Bütün dünyada 15-20 yaş aralığındaki gençlerde uyuşturucu kullanımı artmış durumda. Türkiye'de Türk polisinin bu konuda hiç göz açtırmadığını, uyuşturucu kullanım oranının da çok çok düştüğünü öğrendim." diye konuştu.

Güzel ve aksiyonu bol bir filmi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Abedi, son yıllarda İran'da film çekimlerinin çok fazla arttığını kaydetti.

Çekimlerde İran dışında doğal plato olan ülkelerin de tercih edildiğini aktaran Abedi, şöyle konuştu:

"Son yazılan senaryoların büyük bir kısmı yurt dışında çekilecek şekilde yazılıyor. İran'a en yakın uygun ülke de Türkiye. Sinema ve kültür olarak da birbirine çok yakın olduğumuz için birinci tercihimiz her zaman Türkiye olacak. Artık yönetmen ve yapımcılar olarak yeni arayışlar içine girdik. Film platolarının doğal olması çok önemli. O nedenle Türkiye'nin hem turistik anlamda hem de görsel anlamda en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'yı tercih ediyoruz."

Kovid-19'u anlatan bir sonraki filmleri "19. Sokağın Sonu" isimli filmin çekimlerine de başladıklarını bildiren Abedi, son olarak da "Aşkların Bir Gecesi" film projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

"İran filmleri, Antalya'ya hareketlilik kazandırıyor"

Uygulayıcı yapımcı ve genel koordinatör Elif Demirelli de sektörde önemli bir yeri olan İran sinema filmlerinin Türkiye'de çekilmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

"Kışın Antalya'da turizm hareketliliği çok fazla yok. İran filmleri, Antalya'ya hareketlilik kazandırıyor." diyen Demirelli, "Antalya'da Kovid-19'a karşı her türlü korunma tedbirleri alınmış durumda. Bu anlamda çekimler boyunca hiçbir sıkıntı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

"Antalya dizi ve film çekimleri için avantajlı"

Filmin başrol oyuncularından Reza Tehrani ise daha önce birçok tiyatro oyununda önemli oyuncularla sahneye çıktığını belirterek, ilk kez bir sinema filminde oynadığını söyledi.

Antalya'nın film ve dizi çekimleri için önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Tehrani, kenti "Dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri" olarak niteledi.

Türk oyunculardan Selen Dilik de ilk sinema filminde İran yapımında oynadığı için çok şanslı olduğunu aktararak, ekip arkadaşlarının dilini bilmediği için zorlandığını ancak buna rağmen çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini kaydetti.