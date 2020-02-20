Antalya iranlı iş insanının kasasını soyan 3 iranlı yakalandı - Son Dakika

İranlı iş insanının kasasını soyan 3 İranlı yakalandı

Antalya'da yerleşik yaşayan İran vatandaşı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 500 bin lira tutarında ziynet eşyası, 17 bin 235 lira ile 8 bin 500 İran Riyali çalan İranlı 3 kişi, operasyonla yakalandı. Hırsızlık olayı 2 Şubat günü saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı iş insanı S.N., evinde bulunan çelik kasadaki 110 bin dolar, yaklaşık 500 bin lira tutarında ziynet eşyası, 17 bin 235 lira ile 8 bin 500 İran Riyali'nin çalındığını belirterek şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İranlı M.A.Z.P., S.A.Z.P. ve E.M. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. Polis, 3 şüpheliciyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 110 bin dolar, çalınan ziynet eşyasınını bir bölümüyle bir tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında Antalya'ya getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.