Son Dakika Haberleri: Antalya ırmak kenarında yangın korkuttu
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Antalya ırmak kenarında yangın korkuttu

4 dakika önce

Irmak kenarında yangın korkuttuAntalya'nın Manavgat ilçesinde, ırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Irmak kenarında yangın korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat Şelale Mahallesi'nde, ırmak kenarındaki ağaçlık alanda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına bir helikopterle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 4 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya ırmak kenarında yangın korkuttu

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:06 Kaynak: DHA
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