Son Dakika Haberleri: Antalya iş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden kırgız kadınlar yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya iş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden kırgız kadınlar yakalandı

Antalya iş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden kırgız kadınlar yakalandı

7 saat önce

İş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden Kırgız kadınlar yakalandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Nurgül Karybaeva'yı (38), dövüp, cep telefonu aldığı iddia edilen Kırgız Aizhan K. (36) ve Aizada S. (36), jandarma tarafından gözaltına alındı.

İş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden Kırgız kadınlar yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Nurgül Karybaeva'yı (38), dövüp, cep telefonu aldığı iddia edilen Kırgız Aizhan K. (36) ve Aizada S. (36), jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaldıkları lojmanda Karybaeva'nın cep telefonu ele geçirilen kadın şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Nurgul Karybaeva, dün aynı otelde çalışan vatandaşları Aizhan K. ve Aızada S. adlı kadınlar tarafından dövülerek cep telefonunun zorla alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Nurgul Karybaeva'nın doktor kontrolünde vücudunda darp izine bağlı olarak morluklar ve sıyrıklar tespit edildi.

Şikayet üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin otel lojmanındaki odasında arama yaptı. Aramada Nurgul Karybaeva'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan Aizhan K. ve Aizada S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından doktor raporu alınarak, 'nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Antalya iş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden kırgız kadınlar yakalandı

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:37 Kaynak: DHA
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