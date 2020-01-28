Antalya iş dünyasından deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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Antalya iş dünyasından deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) çağrısıyla bölge oda ve borsaları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 2 tır yardım malzemesi, Elazığ'a gönderildi.

Antalya iş dünyasından deprem bölgesine yardım, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) çağrısıyla bölge oda ve borsaları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 2 tır yardım malzemesi, Elazığ'a gönderildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimi üzerine, hizmet binalarında koordinasyon merkezi oluşturulduğunu ve gün boyu yardımların kabul edildiğini bildirdi.

İlgili kurumların talebi doğrultusunda ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaçların bulunduğu 2 tırın deprem bölgesine yola çıktığını belirten Çetin, Alanya, Manavgat, Kumluca Ticaret ve Sanayi odaları ile Antalya ve Kumluca Ticaret borsalarının deprem bölgesinde olduğunu kaydetti.

İhtiyaç duyulduğu her an yardıma hazır olduklarını vurgulayan Çetin, iş dünyası ve vatandaşların deprem sonrasında örnek birliktelik sergilediğine işaret etti.

Çetin, "Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara da 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Ülkemizle ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerimize düşen her türlü sorumluluğu, birlik ve beraberlik içinde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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