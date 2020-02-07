Antalya İş İnsanları Derneği gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle buluştu.

Dernek Başkanı Ferhat Yıldız, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'da projeye önem veren, üretimi ön planda tutan bir anlayışla iş insanlarına faydalı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç ve dinamik kadroya sahip olduklarını belirten Yıldız, kalkınma odaklı Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleriyle üyelerinin yanında olduklarını bildirdi.

Yıldız, şöyle konuştu:

" Türkiye'de ses getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Daha şeffaf, hesap verir aktif bir yönetim sergileyeceğiz. Ticaret odaklı toplantılara önem verilecek. Konuklu akşam yemeği organizasyonları düzenleyeceğiz. Üniversite onaylı eğitim programları düzenleyerek dernek üyelerimize çeşitli bilgilendirmelerde bulunacağız. ANTİAD A.Ş. kurup sosyal projeleri artırıp diğer sivil toplum kurumlarıyla birlikte güçlü iletişim halinde olacağız. Yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyon faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. ANTİAD'ı Antalya'nın en etkin iş insanları derneği yapmak için çalışacağız."

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de sivil toplum kuruluşları gibi basın kuruluşlarının da demokrasinin teminatı olduğunu dile getirerek, yerel basına sahip çıkılmasının önemli olduğunu kaydetti.