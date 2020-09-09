ANTALYA İş makinesiyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan operatör öldü - Son Dakika

İş makinesiyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan operatör öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarım arazisi düzenlediği iş makinesinin 200 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada operatör Hüsame Pişkin (34) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kırahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hüsame Pişkin kendisine ait paletli ekskavatörle tarım arazisi düzenleme işi yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi taklalar atarak uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan iş makinesi ağaçlara takılarak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsame Pişkin'in cenazesi itfaiye erleri, jandarma ve çok sayıdaki vatandaşın yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Hüsame Pişkin'in cansız bedeni, sarp arazi nedeniyle zorlukla yukarı taşındı. Yaklaşık 200 metre taşınıp, kamyonet kasasına konulan Pişkin'in cenazesi D400 karayolunda bekleyen cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.