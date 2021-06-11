ANTALYA İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KASAP, YARALANDI - Son Dakika

ANTALYA'da, iş yerinde O.K.?nin silahlı saldırısına uğrayan kasap Şelçuk Şahin yaralandı. Saldırı ve şüphelinin kaçma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap dükkanının yakınına gelen O.K., içerideki müşterilerin çıkmasını bekledi. İş yerinin boşalmasının ardından içeri giren O.K., kasap Selçuk Şahin'e tabancayla 4 el ateş edip, kaçtı. Mermilerden biri Selçuk Şahin'in karnına isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülüp ameliyata alınan Selçuk Şahin'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Akseki ilçesinde yaşayan O.K.'nin, Selçuk Şahin'in babasından alacağı olduğu, bunu Selçuk Şahin'den istediği, alamayınca da saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu arada saldırı ve şüphelinin kaçma anı, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kasap dükkanının olduğu caddeye gelen ve başında şapka, yüzünde maske olan saldırganın, önce bir taksinin arkasından iş yerini kontrol ettiği, ardından caddenin karşısına geçerek dükkana girdiği, tabancasını çıkartıp Selçuk Şahin'e ateş ettiği, bu sırada caddede bulunanların panikleyerek kaçtığı, dükkandan koşarak çıkan saldırganın da caddenin karşı tarafından ara sokağa girip kaçtığı görülüyor.