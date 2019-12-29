Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Son Dakika

Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar

6 saat önce

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılarAntalya'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı.

İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı. Soyguncuların, alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip, kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. Ramazan Arıkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BETONU DELİP KASAYA ULAŞMIŞLAR

İlk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip, içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı.

20 kiloya yakın altınla ortadan kaybolan soyguncuların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi
Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:25 İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı - Son Dakika
19:24 CHP Artvin Merkez İlçe 37. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
19:23 KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon... - Son Dakika
19:18 İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]