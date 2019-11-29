Antalya-ispanyol büyükelçiden vali karaloğlu'na ziyaret

İspanyol Büyükelçiden Vali Karaloğlu'na ziyaret

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı makamında ağırladı. Vali Karaloğlu ve Büyükelçi Barba, Akdeniz kıyıdaşı olan iki ülkenin birçok ortak noktası olduğunu söyledi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Başkonsolosu Alvaro de La Riva Guzman de Frutos ve Fahri Konsolos Hasan Akıncıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu anlattı. 2019 yılında iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Karaloğlu, Antalya'nın İspanya'yla turizm açısından tatlı bir rekabeti olduğunu söyledi. Antalya turizminin 2016 yılındaki krizden sonra hızlı bir çıkış yakaladığını anlatan Karaloğlu, 'Antalya 2019 yılında turizmde yüzde 17'lik büyüme gerçekleştirdi. Son 3 yıldır büyümemiz çift haneli devam ediyor. Dün 9. Resort Kongresi'nde sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde 2020 yılının da çift haneli büyümenin gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz dedi.

'İSPANYA'YLA ORTAK NOKTAMIZ ÇOK'

İspanya'yla Türkiye'nin Akdeniz ülkesi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, 'İspanya'ya gittiğimizde yabancı hissetmiyoruz. İspanya ve Türkiye'nin çok güçlü ticari ve ekonomik ilişkisi var. 2018'deki ticaret hacmimiz 13 milyar doları geçti. İki ülke arasındaki bu ticaret hacmini daha da büyütebiliriz. Özellikle şehirler arasındaki ilişkiyi daha güçlü kılarsak daha da büyütebiliriz. Antalya'yla İspanya'nın Akdeniz Sahili'ndeki şehirlere baktığımızda çok fazla ortak noktalarımız var. Bizde turizm güçlü, İspanya'nın Akdeniz kıyılarında da güçlü. Örtüaltı üretiminde iki ülkede çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ortak özelliklerimiz üzerinden yapabileceğimiz ilişkiler var. Eskiden İspanya turizmde bu kadar nasıl ileri gitti diye bakar ve örnek almaya çalışırdık. Geçen sene İspanya'dan bir heyet gelmişti, onlar da 'Antalya 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi nasıl gerçekleştirdi', onu öğrenmek için Antalya'ya gelmişti. Birbirimizden öğrenecek şeyler olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

Antalya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Büyükelçi Barba ise şöyle konuştu

İki ülkenin ilişkileri ağırlıklı olarak İstanbul- Madrid ekseninde gidiyordu. Biz bunun dışında başka illerle de ilişkilerin geliştirilmesi için sizi ziyaret ettik. Buraya gelmeden önce ilişkilerin büyükşehirlerde de gelişmesi için İzmir, Bursa, Yalova ve Eskişehir illerini ziyaret ettim. İlişkilerin üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar üzerinden geliştirilebileceğini umuyorum. İspanya'nın kendisini iyi hissettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bizim karakter olarak, Akdenizli olmamızdan dolayı kültürel yakınlıklarımız sebebiyle İspanyollar olarak size kendimizi yakın hissediyoruz. İlişkilerimizin daha da gelişmesini istiyoruz. 13 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var ama inanıyorum ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticaret hacmimiz 20 milyar dolara çıkartılabilir. Türkiye çok önemli bir ülke. Avrupa Birliği'nin dışında İspanya bakımından Türkiye üçüncü ticaret partneridir. Yabancı sermaye yatırımlarımız var. NATO ve diğer alanlarda da askeri ilişkiler boyutunda ortaklıklarımız söz konusu.

İspanyol Büyükelçi Barba'nın İspanya'da hangi takımı tutuyorsunuz diye sorması üzerine Vali Karaloğlu, Madrid'e gitmediğim için herhalde bir takım tutacak olsaydım Barselona'yı tutardım karşılığını verdi.