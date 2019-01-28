Son Dakika Haberleri: Antalya 'İşsizim' Diyerek İntihar Etmek İstedi

Antalya 'İşsizim' Diyerek İntihar Etmek İstedi

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği bunalımın etkisiyle apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen Mehmet Akif D. (29), polis ekiplerince ikna edildi.

Antalya 'İşsizim' Diyerek İntihar Etmek İstedi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği bunalımın etkisiyle apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen Mehmet Akif D. (29), polis ekiplerince ikna edildi. Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına çıkarak ayaklarını sarkıtan Mehmet Akif D., Herkesten iş istedim ama bulamadım. İşsizim diye bağırarak, intihar edeceğini söyledi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar uzun süre Mehmet Akif D.'yi eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.

İkna olmayan Mehmet Akif D. için bu kez polis ekipleri devreye girdi. Polisin çabaları sonunda çatıdan inen Mehmet Akif D., Herkesten iş istedim, kimse vermedi ben de canıma kıymak için çatıya çıktım dedi.

Gözaltına alınan Mehmet Akif D., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

Alanya, Polis, Antalya, 3. Sayfa
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